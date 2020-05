Il Resto del Carlino: "Bologna, allenamenti al mattino e sedute distanziate"

Il Resto del Carlino in edicola quest'oggi mette in evidenza come Massimiliano Marchesi, preparatore atletico del Bologna, si stia adoperando per tutelare la tenuta muscolare dei rossoblù. La strategia individuata è chiara: allenamenti al mattino, per evitare le ore più calde, e seduta pomeridiana annullata. Schema che potrebbe ripetersi anche nei prossimi giorni: si proverà a centellinare le sedute doppie, in modo da favorire i tempi di recupero dei calciatori.