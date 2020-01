L'operazione iniziata nelle scorse ore e continuata a ritmo serrato per riportare Mattia Destro a Genova, squadra del suo esordio in Serie A, sembra molto vicina al concretizzarsi, come titola il Resto del Carlino nell'edizione odierna: "Bologna-Destro, telenovela verso la fine". L'attaccante ascolano, ormai uscito dalle gerarchie di Mihajlovic anche a causa dei ripetuti infortuni, potrebbe liberare un posto nel reparto avanzato dei rossoblù felsinei che hanno bisogno di un uomo da gol più affidabile dell'ultimo Destro visto in campo. Mattia andrebbe così a rafforzare la formazione del grifone che dopo Perin e Behrami regalerebbe al nuovo tecnico Nicola il terzo innesto di questa sessione invernale. Il Genoa diventerebbe il nuovo padrone del cartellino di Destro, accollandosene l'ingaggio.