Sul Resto del Carlino di oggi viene dedicato ampio spazio al Bologna nelle pagine interne del giornale. "Il Sinisa bis non è un anno zero" si legge, in un punto della situazione in attesa della stagione che verrà. Nell'articolo si spiega come al Bologna non serva una ricostruzione, ma al contempo si riparte da alcune certezze: la prima di queste è la conferma in panchina di Sinisa Mihajlovic, cosa non scontata soprattutto alla luce di alcune ipotesi di mercato (si era parlato di Roma). Inoltre Mihajlovic conosce la squadra, le idee sono chiare: riconferme di Orsolini e Soriano, addii certi di Donsah, Nagy, Krejci e Falcinelli. Difficile trattenere Pulgar, mentre si cercherà di rivitalizzare Destro. L'importante è mantenere lo zoccolo duro, una garanzia che fa sì che il Bologna non dovrà ripartire da zero.