Il Resto del Carlino: "Bologna, nel mirino Battaglia e Cimirot"

Panoramica di mercato sul Bologna all'interno del Resto del Carlino oggi in edicola. Il quotidiano bolognese spiega infatti come i felsinei siano alla ricerca di nuovi rinforzi, in particolare nel settore mediano del campo. Tanti i nomi in ballo, con Jorrit Hendrix ma anche la novità Kucka (che però il Parma non vuole cedere), mentre sembra da escludere un ritorno di fiamma per Bradaric. Continua a piacere Dominguez, mentre i nomi nuovi sono quelli di Rodrigo Battaglia (Sporting Lisbona) e Gojko Cimirot (Standard Liegi).