Il Resto del Carlino: "Bologna: Supryaga e Hickey, serve pazienza"

vedi letture

"Supryaga e Hickey, serve pazienza. Falcinelli si avvicina alla Reggina" scrive Il Resto del Carlino parlando del calciomercato del Bologna. Le trattative per il centravanti della Dinamo Kiev e il difensore scozzese richiedono tempo. Falcinelli in uscita forse già oggi, De Silvestri che con ogni probabilità non farà in tempo a salire a Pinzolo per lavorare subito con i compagni.