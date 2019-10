Sconfitta esterna per il Bologna. Nonostante una buona gara, la squadra di Sinisa Mihajlovic viene piegata 2-1 dalla Juventus. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino: "Bologna, tanta grinta. Ma la Juve vince 2-1. Applausi per Sinisa".