Il Resto del Carlino: "Bologna, tentazione Ibra ma Sabatini e Bigon frenano"

"Tentazione Ibra ma Sabatini e Bigon frenano" scrive il Il Resto del Carlino (ed. Bologna) in prima pagina, quest'oggi. Le parole di Mihajlovic scatenano i rossoblù ma gli uomini mercato frenano. "Non resterà al Milan. La domanda è se verrà da noi al Bologna o se tornerà in Svezia" ha detto il tecnico del Bologna. L'ingaggio però è fuori dalla portata del Bologna, come hanno saggiamente osservato sia il ds Bigon (“Lo sapete com’è la storia di Ibra dell’anno scorso, era un legame con Sinisa...”) sia il coordinatore tecnico Sabatini (“L’affare-Zlatan è legato al suo rapporto con Mihajlovic, però per noi non sarebbe strategico”). Vedremo cosa accadrà.