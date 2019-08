Il Resto del Carlino: "Bologna, tre centravanti per una maglia"

Il Resto del Carlino di oggi dedica un articolo sulla concorrenza nel reparto offensivo in casa Bologna. Sono tre infatti i calciatori a giocarsi il posto designato di attaccante titolare. In questo momento il favorito è Mattia Destro, apparso rigenerato in questo precampionato. Poi c'è Rodrigo Palacio, che a dispetto dell'età riesce sempre a rendersi indispensabile. Mai da sottovalutare anche Federico Santander, che sta recuperando posizioni dopo che era parso vicino alla cessione. L'ex attaccante Fabio Bazzani intanto ne è sicuro: Palacio saprà fare ancora la differenza.