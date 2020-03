Il Resto del Carlino: "Coronavirus, a rischio il ritiro estivo del Bologna"

L'emergenza Coronavirus metta a rischio anche il ritiro estivo del Bologna. Un problema che, al momento, non può trovare soluzione: "In primo luogo - scrive Il Resto del Carlino - perché se davvero il campionato dovesse protrarsi fino a luglio ed eventualmente anche ad agosto, il ritiro salterebbe in automatico. Ma anche se la Serie A dovesse finire il 30 giugno, ipotesi ad oggi difficile, non è comunque detto che si riesca a fare il ritiro estivo".