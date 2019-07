Il Resto del Carlino: "Denunciato per l'ultima Balotellata"

"Denunciato per l'ultima Balotellata". Questo il titolo in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de Il Resto del Carlino su Mario Balotelli. L'ex attaccante del Milan, infatti, è stato denunciato per la scommessa fatta qualche giorno fa che ha portato un uomo a lanciarsi nel mare con il suo motorino.