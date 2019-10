© foto di stefano tedeschi

Passo falso del Bologna, che non dà continuità al successo sulla Samp e capitola sul campo del Cagliari. Nell'edizione odierna, Il Resto del Carlino scrive: "Il Bologna che esce sconfitto da Cagliari paga qualche scelta sperimentale di troppo, viene rimandato all'esame contro una delle aspiranti al trono effimero delle damigelle delle big, eppure finisce soverchiato solo alla distanza da una squadra come quella sarda che è all' ottavo risultato utile positivo". I felsinei si fanno illudere dall'ottimo primo tempo, e si ridestano tardivamente, soltanto quando i sardi cambiano passo.