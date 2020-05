Il Resto del Carlino: "Il Bologna c'è. Da martedì allenamenti a turni"

Via libera agli allenamenti in Emilia Romagna. La Regione ha infatti concesso dal domani le sedute individuali delle formazioni di calcio, in attesa di conoscere quale sarà la sorte invece del campionato. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Resto del Carlino: "Il Bologna c'è. Da martedì allenamenti a turni".