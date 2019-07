Il Resto del Carlino: "Il Bologna chiederà a Pulgar di restare"

Sulle pagine de Il Resto del Carlino di oggi si parla di Bologna, con l'ad del club Claudio Fenucci che ha parlato a ruota libera di mercato. Tre sono gli acquisti in arrivo: "Schouten? E' la trattativa più vicina alla fumata bianca, manca poco. Per Denswil e Tomiyasu ci sono dei dettagli da sistemare. Pulgar? La clausola è difficile da alzare, chiederemo a Erick di non esercitarla, ma deve decidere lui se restare con noi. Santander in Cina? Non c'è nessuna trattativa e a Bologna sta benissimo. Skov Olsen? Ci piace, ma c'è mezza Europa su di lui".