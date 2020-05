Il Resto del Carlino: "Il Carpi sogna la B. Ma la FIGC rischia di non decidere"

vedi letture

"Il Carpi sogna la B. Ma la FIGC rischia di non decidere": direttamente sulla prima pagina de Il Resto del Carlino - ed. Modena la situazione del Carpi.

Come noto, il club emiliano sarebbe a un passo dalla B, dopo la proposta della Lega Pro che, come quarta promossa dalla C, ha eletto i biancorossi per meriti sportivi: palla ora al Consiglio Federale, in programma quest'oggi.