Il Resto del Carlino: "Il Napoli vuole Pulgar, il Bologna trema"

Sulle pagine de Il Resto del Carlino si parla di Bologna e di calciomercato. "Il Napoli vuole Pulgar, ora il Bologna trema", è il titolo della pagina sportiva. Cresce infatti l'interesse intorno al centrocampista Erick Pulgar: il Bologna non vorrebbe cederlo, ma la clausola rescissoria di appena 12 milioni (15 milioni per i primi 25 club del ranking UEFA) ingolosisce molti. A partire dal Napoli. Bologna molto attivo anche in entrata: Denswil, Schouten e Tomiyasu sono vicinissimi, mentre è stato blindato Dijks (rifiutati 20 milioni dal Milan). A centrocampo piacciono Obiang (che però vuole un lungo e ricco contratto) e Nikola Moro della Dinamo Zagabria, mentre in attacco l'obiettivo principale è ora Andreas Skov Olsen, giovane attaccante del Nordsjælland.