Il Resto del Carlino: "Impresa Mihajlovic. Il Bologna è salvo"

Grande gioia sulle colonne de Il Resto del Carlino dopo l'importante vittoria ottenuta ieri sera sul Parma per 4 a 1: "Impresa Mihajlovic. Il Bologna è salvo". La vittoria nel derby emiliano proietta i rossoblu a quota 40 in classifica, a +5 sull'Empoli terzultimo: manca ancora la matematica certezza della permanenza in Serie A, ma manca veramente poco. Impressionante il ruolino di marcia tenuto dalla squadra dall'arrivo di Sinisa Mihajlovic, ieri acclamato da tutto lo stadio che a gran voce ne ha chiesto la permanenza per la prossima stagione.