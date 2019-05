"Pari da infarto a suon di gol. Adesso il Bologna è salvo". Questo il titolo in prima pagina, in taglio alto, de Il Resto del Carlino a proposito del pareggio di ieri tra rossoblù e Lazio. Il monday night di questa giornata è finito con un rocambolesco 3-3. In gol Orsolini, Destro e Poli per quanto riguarda la squadra di Mihajlovic, da oggi ufficialmente salva, e Correa, Bastos e Milinkovic Savic per i biancocelesti reduci dalla vittoria della Coppa Italia.