Il Resto del Carlino: "Un italiano su due va già al lavoro"

Il Resto del Carlino in edicola quest'oggi dedica l'apertura al tema della ripresa: "Un italiano su due va già al lavoro", scrive il noto quotidiano. È l'ISTAT a ridimensionare il lockdown: il 55 percento esce ogni giorno di casa per raggiungere fabbrica e ufficio. Le aziende aperte in deroga sono centodiecimila. Una ripartenza non annunciata, ma che stando ai numeri pare già iniziata.