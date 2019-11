Il Resto del Carlino: "Via per cori razzisti e il giudice lo squalifica"

"Via per cori razzisti e il giudice lo squalifica". Così titola in prima pagina, in taglio basso, l'edizione odierna de Il Resto del Carlino. Danno e beffa per un portiere di colore a Reggio Emilia. L'estremo difensore, infatti come riporta il quotidiano, ha lasciato il campo da gioco a causa di cori razzi nei suoi confronti ma il giudice ha deciso di squalificarlo.