© foto di Marco Conterio

Il quotidiano napoletano Il Roma dedica spazio in taglio alto per il Napoli e per le parole di Aurelio De Laurentiis. "Sappiamo chi è utile per il Napoli. Fino ad ora il bilancio è positivo e grazie ad Ancelotti abbiamo sperimentato tutti. La febbre di Milik? Ci sarebbe molto da discutere...".