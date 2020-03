Il Roma in taglio alto: "Il Napoli torna a vincere al San Paolo e corre verso l'Europa"

Prima di Napoli-Torino, lo score interno di Rino Gattuso non faceva ben sperare: quattro sconfitte in cinque partite di campionato disputate con lui in panchina al San Paolo. Ma contro i granata gli azzurri hanno dominato e sono riusciti a conquistare il terzo successo di fila. L'edizione odierna de Il Roma celebra la vittoria dei partenopei in taglio alto: "Il Napoli torna a vincere al San Paolo e corre verso l'Europa".