© foto di Pierpaolo Matrone

Il Napoli è alla ricerca di un regista e il nome più caldo adesso sembrerebbe essere quello di Stanislav Lobotka del Celta Vigo. Anche l'edizione odierna de Il Roma apre con questa notizia e in prima pagina, nel suo taglio alto, titola: "Lobotka si avvicina al Napoli. A giugno Amrabat e Rrahmani". E' forte dunque anche l'asse con l'Hellas Verona, in questo caso però per due operazioni in ottica estiva.