Il Roma: "Napoli a caccia del quinto posto, al San Paolo c'è la Roma"

Nell'ultima partita in programma questa domenica ricca di calcio scenderà in campo il Napoli, che ospiterà la Roma al San Paolo dopo il k.o. rimediato giovedì a Bergamo con l'Atalanta. Il Roma, quotidiano campano, dedica ampio spazio alla sfida di oggi in prima pagina: "Napoli a caccia del quinto posto: al San Paolo c'è la Roma", si legge in taglio alto.