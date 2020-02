vedi letture

Il Roma si proietta al Barcellona: "Napoli pronta per la grande sfida"

Il Napoli, dopo aver battuto il Brescia in trasferta, è atteso dal big match di Champions League contro il Barcellona. L'andata, martedì, si giocherà al San Paolo e la formazione di Rino Gattuso ci arriva con fiducia ritrovata dopo gli ultimi risultati. Il Roma in prima pagina si proietta alla sfida-evento, titolando così in taglio alto: "Napoli pronta per la grande sfida con il Barcellona".