Il Roma titola in taglio alto: "L'Asl fa saltare Juventus-Napoli"

"L'Asl fa saltare Juventus-Napoli". Titola così in prima pagina Il Roma, che fa riferimento al blocco subito dal Napoli, che non è potuto partire per Torino poiché fermato dalla Regione Campania in virtù dei casi di Covid-19 riscontrati all'interno del club. Intanto la Lega ordina di giocare, come da programma, alle 20:45 e i bianconeri hanno già provveduto a far sapere che loro saranno regolarmente sul terreno di gioco.