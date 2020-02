© foto di Pierpaolo Matrone

Il Napoli è atteso dal match interno contro il Lecce e va a caccia del terzo successo di fila in campionato, per provare a ridare vita a quel sogno chiamato Champions League. L'edizione odierna de Il Roma in prima pagina si sofferma anche sull'impegno degli azzurri e titola così: "Napoli a caccia del tris nel San Paolo pieno".