"Perché". E' con una domanda che Il Romanista titola in prima pagina, perplesso per le due sconfitte di fila collezionate dalla Roma. "Com'è possibile che la squadra coraggiosa e bella vista fino a Natale si sia trasformata in una non-squadra", si domanda ancora il quotidiano di fede giallorossa, snocciolando anche dei numeri che parlano di una crisi per gli uomini di Fonseca. Quattro punti in sei gare è troppo poco per puntare alla Champions League, ora si attende una reazione immediata.