Il Romanista apre con i colori giallorossi e titola: "Difendeteli"

Il giallo e il rosso in primo piano. Come se il titolo fosse nei colori, più che nelle parole. Vanno aggiunte anche quelle, per rendere più chiaro il concetto: "Difendeteli", si legge in prima pagina su Il Romanista, quotidiano legato alle vicende della Roma, impegnata stasera in trasferta a Napoli dopo il brutto k.o. interno rimediato per mano dell'Udinese. "La Roma deve giocare non solo per la vittoria, non solo per un piazzamento europeo ma per onorare veramente i colori e il nome che porta", si legge ancora.