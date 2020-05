Il Romanista apre con il via libera del Lazio agli allenamenti: "Trigoria riapre per ora"

vedi letture

Tra le quattro Regioni che hanno già dato il proprio ok alla ripartenza degli allenamenti individuali c'è anche il Lazio, che consentirà quindi a Roma e Lazio di riaprire il centro sportivo per gli allenamenti individuali. E la notizia trova spazio in prima pagina su Il Romanista: "Trigoria riapre per ora". La ripresa, comunque, non sarebbe scontata perché dovranno decidere le autorità nazionali.