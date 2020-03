Il Romanista apre con l'iniziativa Roma per medici e infermieri: "We can be heroes"

Oggi alle 07:33

"We can be heroes". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Romanista, che in prima pagina si sofferma su medici e infermieri che lottano in prima linea contro il Covid-19 e sulle quattro iniziative della Roma all'interno della campagna 'Heroes': donazioni a favore delle strutture sanitarie, ricordo degli scomparsi, 5mila biglietti gratuiti per la prima partita aperta al pubblico e tariffe ridotte.