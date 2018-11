© foto di Lazzerini

Il quotidiano Il Romanista propone in prima pagina un approfondimento su Lorenzo Pellegrini, nuova bandiera della Roma di Eusebio Di Francesco. "Pelle romanista", titola il giornale facendo un gioco di parole col cognome del calciatore. Suo padre Tonino ha ammesso: "A cinque anni veniva con me in Curva Sud: era la stagione del terzo scudetto".