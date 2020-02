"Chi siete?": questo il titolo d'apertura de Il Romanista in edicola oggi. Per la prima volta in stagione, la Roma lascia senza parole: padrona nel derby con la Lazio, inguardabile al Mapei Stadium contro il Sassuolo. "Roba da non-squadra dell'anno scorso - scrive il quotidiano - La risposta la devono dare solo loro, scegliendo di essere quello che i tifosi meritano. Ieri la squadra si è ritrovata ospite di Dzeko, oggi a Trigoria".