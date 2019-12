"Coraggio, ambizione, dominio", questo il titolo che troviamo questa mattina sulla prima pagina de Il Romanista. A Verona la Roma arriva con due 3-0 consecutivi per confermare il momento brillante e alzare l'asticella delle ambizioni. Fonseca sprona i suoi: "Dimentichiamo Istanbul, per noi sarà una partita difficile. Bisognerà imporre il nostro gioco per tutta la gara". In attacco Dzeko torna nella città del suo esordio. Sugli spalti oltre mille tifosi giallorossi".