"Così no", scritto a caratteri cubitali. E non potrebbe essere altrimenti, perché la prestazione della Roma contro il Sassuolo, specie in certe individualità, è stata scadente. E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Romanista, deluso da quanto visto ieri sera al Mapei Stadium, definendola "la Roma peggiore della stagione" e non dà scusanti agli uomini di Fonseca.