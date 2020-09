Il Romanista dopo il pareggio in amichevole con il Cagliari: "Insieme"

La Roma ieri è scesa in campo in amichevole in Sardegna contro il Cagliari. Dopo un primo tempo da dimenticare, sotto di due gol, nella ripresa la formazione di Paulo Fonseca è stata brava a rimontare e a fissare il risultato sul 2-2 con le reti di Under e Mkhitaryan. Il Romanista in prima pagina tratta questo tema e fa la parafrasi delle parole dell'allenatore giallorosso, con una sola parola nel titolo: "Insieme".