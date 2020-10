Il Romanista dopo il successo sul campo dell'Udinese: "La prima Pedro"

Grazie al primo gol in Italia di Pedro, ex Barcellona e Chelsea, la Roma conquista la prima vittoria in campionato dell'era-Friedkin andando a battere l'Udinese alla Dacia Arena. "La prima Pedro", titola il Romanista in prima pagina, sottolineando come si tratti della prima rete in assoluto dell'esterno spagnolo e di come abbia fatto bene alla Roma, in sofferenza anche a Udine.