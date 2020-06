Il Romanista e il futuro di Patrik Schick: "Lipsia dixit"

"Lipsia dixit". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione odierna de Il Romanista, che in prima pagina si sofferma sul futuro di Patrik Schick, ieri a segno per la terza partita di fila in Bundesliga e, per questo, si ipotizza un riscatto da parte del sodalizio Red Bull, a maggior ragione dopo le belle parole spese dall'attaccante ceco per il club, mostrando tutta la sua volontà di restare.