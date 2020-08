Il Romanista e il possibile scambio col Napoli per arrivare a Milik: "Under pressure"

vedi letture

"Under pressure". E' con un gioco di parole che >Il Romanista titola in prima pagina nella sua edizione odierna, facendo riferimento al mercato e al possibile scambio con il Napoli: Cengiz Under in azzurro, Arkadiusz Milik nella capitale. Si tratta perché Aurelio De Laurentiis chiede 20 milioni oltre all'esterno turco e dovrà abbassare le pretese - si legge - altrimenti salterà tutto. "Trigoria No Covid", l'altro titolo in primo piano: i tamponi hanno dato esito negativo e ieri c'è stato il primo allenamento diretto da Fonseca.