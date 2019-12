La scorsa estate ha fatto discutere il passaggio di Gianluca Petrachi dal Torino alla Roma, ma il nuovo direttore sportivo giallorosso ha fatto bene a muoversi verso la Capitale, visto l'ottimo lavoro fatto in questi primi sei mesi di operato. Il Romanista elogia il dirigente dedicandogli un titolo in prima pagina: "I fatti suoi", e spiegandolo col fatto che il d.s. non parla molto, ma è riuscito a ricostruire la squadra dalle fondamenta. E a farlo nel modo giusto.