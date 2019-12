Il Romanista: "Friday, I'm in love"

Sulla prima pagina de Il Romanista si parla naturalmente della sfida di questa sera tra Inter e Roma. "Friday, I'm in love" è il titolone centrale del quotidiano dedicato interamente alla Roma. Una risposta non troppa velata alla prima pagina di ieri del Corriere dello Sport. A Milano, di venerdì, con amore. Quello degli oltre 3.000 romanisti al seguito a San Siro, quello di una squadra che ha anima e cuore e proverà a sfidare la capolista. Fonseca alla vigilia: "La Roma ha cercato Conte prima di me? E' un onore. Abbiamo preparato la sfida con attenzione. Giocheremo con coraggio".