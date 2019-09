"Impazziti": così Il Romanista in prima pagina, che poi prosegue "Contro tutto e tutti. Contro un arbitro che ci ha negato due rigore e ne ha inventato uno per loro". Vittoria della Roma per 1-2 in casa del Bologna. Decide Dzeko in pieno recupero, con la Roma in 10 per l'espulsione di Mancini, ma non sono mancate le polemiche, da una parte e dall'altra.