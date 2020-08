Il Romanista in apertura: "Intesa Dan Paulo. E Vlahovic si offre"

"Intesa Dan Paulo. Vlahovic si offre" scrive Il Romanista in prima pagina quest'oggi. Da Londra i Friedkin portano avanti affari personali e incontri calcistici. E in attesa di sciogliere il nodo ds (il tedesco Rangnick sembra piuttosto incuriosito dalla Roma) hanno avuto modo di conoscere e rassicurare l'allenatore Fonseca. Prosegue la trattativa per Milik. E Vlahovic si offre: costa 25 milioni e può arrivare in prestito nell'ambito di uno scambio con Florenzi.