Il Romanista in apertura: "Scherzano col fuoco"

Il Romanista dedica spazio in prima pagina alle ultime vicende relative al mondo del calcio. Ma che calcio dite? Mentre la loro Federazione stila i protocolli per gli atleti che saranno chiamati a tornare ad allenarsi, i medici sportivi manifestano i loro dubbi, per ora in forma anonima: e se poi ci scappa il morto? Nella fase 2 i contagiati saranno considerati come semplici infortunati.