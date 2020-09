Il Romanista in apertura su Zaniolo: "Roma centro"

Il Romanista dedica la sua apertura odierna a Zaniolo: "Roma centro" scrive il quotidiano. Per molti l'anno scorso era già della Juventus e invece è rimasto in giallorosso. Per tutti sarebbe dovuto partire quest'anno e invece in un mercato senza nessuna certezza c'è quella della sua permanenza. Oggi gioca in Nazionale e pure Mancini lo incorona: "E' cresciuto molto, può giocare ovunque". Sicuramente con la Roma.