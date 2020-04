Il Romanista in apertura sulla Serie A: "Play o off"

"Play o off" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. Il Premier Conte sposta l'orizzonte per la ripresa: "Allenamenti dal 18 maggio, si valuterà se ci saranno le condizioni per concludere il campionato". Il Ministro Spadafora: "Protocollo da approfondire. Maldestro il tentativo di certi presidente che ora ci riserveranno altri improperi". E mentre sembra sempre più difficile terminare la Serie A nella sua formula attuale, torna d'attualità il progetto di play-off e play-out: basterebbero 12 partite.