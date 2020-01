Il Romanista prova a spronare la Roma, impegnata stasera all'Olimpico contro la Juventus nel big match di questa diciannovesima giornata di Serie A. Lo stadio sarà stracolmo, di fronte ci saranno gli avversari di sempre, attualmente secondi in classifica ma in odore di sorpasso all'Inter. "Carica ragazzi", titola il quotidiano in vista della sfida di stasera.