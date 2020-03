Il Romanista lancia Kalinic titolare con il Cagliari: "E facci un gol"

"E facci un gol". Titola così in prima pagina Il Romanista in questa domenica in cui la Roma farà visita al Cagliari in terra sarda. Il titolo è dedicato a Nikola Kalinic, la mossa a sorpresa di Paulo Fonseca per questo match. L'allenatore giallorosso lascerà in panchina Dzeko e punterà sull'ex Fiorentina, alla ricerca del suo primo centro in maglia giallorossa. All'andata una rete gli fu annullata.