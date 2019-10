"Massacrati": gioco di parole per Il Romanista in edicola oggi. La Roma pareggia in casa con il Cagliari per 1-1: prima il rigore di Joao Pedro, poi l'autogol di Ceppitelli. Finale convulso con il gol annullato a Kalinic e l'espulsione di Fonseca per proteste. Tre prove fanno almeno un indizio: dopo Pairetto a Bologna e Abisso a Lecce, ieri col Cagliari è stato il turno di Massa. Proteste a fine gara da parte di Petrachi e Pallotta.