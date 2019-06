"Inventatevi qualcosa!". Titola così l'edizione odierna de Il Romanista, che in prima pagina non può che dedicarsi completamente al caso legato a Francesco Totti, che domani dirà addio dopo una vita spesa per la Roma. Al Coni l'annuncio del divorzio, dopo 30 anni, ma il quotidiano spera che la società si inventi qualcosa in queste ultime 24 ore per evitare un altro passaggio doloroso.