Il Romanista punta al ritorno in campo di Zaniolo per la ripresa: "Pazza idea"

"Pazza idea". E stavolta non si tratta di calciomercato. Il Romanista dedica il suo titolo d'apertura a Nicolò Zaniolo e alla pazza idea di rigiocare con lui, modificando una celebre canzone di Patty Pravo. La proposta di far disputare le coppe europee in piena estate può riaprire la possibilità di avere il centrocampista a disposizione per l'Europa League e per il finale di stagione. Uno scenario inimmaginabile, ovviamente, prima dello scoppio della pandemia di Coronavirus.